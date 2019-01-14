В Майкопе поймали жителя Кубани, который делал закладку с героином

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее полицейские задержали 40-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в сбыте наркотических веществ

Оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Майкопу и сотрудники регионального управления ФСБ России провели операцию, в результате которой им удалось задержать с поличным мужчину, который собирался продавать наркотики через интернет.

Наркоторговца поймали в момент, когда он делал закладку. При осмотре у него нашли пакет, в котором лежали свертки с порошком. Эксперты-криминалисты установили, что это героин, расфасованный в разовые дозы.

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Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли наркотики из закладок, которые подозреваемый спрятал на улицах Майкопа, рассказали 14 января в пресс-службе МВД по Адыгее.

Предполагаемого преступника отправили в изолятор временного содержания. Установлено, что ранее его привлекали к уголовной ответственности.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, изготовление, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) и прим. 1 ч. 3 ст. 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере; лицо, совершившее преступление, добровольно сдавшее наркотические средства и активно способствовавшее раскрытию преступления).

Ведется следствие. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Наркотики Полиция ФСБ
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