В Майкопе поймали жителя Кубани, который делал закладку с героином

В Адыгее полицейские задержали 40-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в сбыте наркотических веществ

Оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Майкопу и сотрудники регионального управления ФСБ России провели операцию, в результате которой им удалось задержать с поличным мужчину, который собирался продавать наркотики через интернет.

Наркоторговца поймали в момент, когда он делал закладку. При осмотре у него нашли пакет, в котором лежали свертки с порошком. Эксперты-криминалисты установили, что это героин, расфасованный в разовые дозы.