В Сочи из-за непогоды городские службы перешли в режим повышенной готовности
В Сочи 16 и 17 января на побережье прогнозируют дождь со снегом, в предгорьях и горах — снег
Из-за ухудшения погоды все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
«Силы и средства, предназначенные для ликвидации чрезвычайной ситуации, находятся в режиме повышенной готовности. В районных администрациях организовано круглосуточное дежурство руководящего состава», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
На курорте прогнозируют сильные осадки, грозу, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедицу, ухудшение видимости до 500-1000 м. Ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 17 м/с.
Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, принять необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями, ездить на машинах с зимней или всесезонной резиной.
Как сообщали Юга.ру, утром 16 января в Сочи сель перекрыл Новороссийское шоссе, а в Красной Поляне сход снежной лавины заблокировал 14 людей в трех автомобилях.
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