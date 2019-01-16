В Сочи из-за непогоды городские службы перешли в режим повышенной готовности

В Сочи 16 и 17 января на побережье прогнозируют дождь со снегом, в предгорьях и горах — снег

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации чрезвычайной ситуации, находятся в режиме повышенной готовности. В районных администрациях организовано круглосуточное дежурство руководящего состава», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

На курорте прогнозируют сильные осадки, грозу, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедицу, ухудшение видимости до 500-1000 м. Ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 17 м/с.

Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, принять необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями, ездить на машинах с зимней или всесезонной резиной.

Как сообщали Юга.ру, утром 16 января в Сочи сель перекрыл Новороссийское шоссе, а в Красной Поляне сход снежной лавины заблокировал 14 людей в трех автомобилях.