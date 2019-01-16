Жителей Кубани предупредили о подъеме уровня воды в реках до опасных отметок

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 16 января объявили экстренное предупреждение в связи с возможным подъемом уровня воды в реках

Ожидается, что до конца дня 16 января на юго-западных притоках реки Кубани и в реках Черноморского побережья от Анапы до Магри уровень воды может подняться, местами с достижением опасных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 16 января из-за непогоды поднялся уровень воды в реках Анапы и Северского района.

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