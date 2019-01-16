Три машины с людьми оказались заблокированными под снегом в горах Сочи

Краснодарский край

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Вечером 15 января в Сочи сход снежной массы заблокировал людей в трех автомобилях

В 19:05 оперативный дежурный ЕДДС Сочи сообщил, что на технологическую дорогу Роза Хутор — кордон Пслух между тоннелями № 1 и № 2 произошел сход снежной массы. Ее ширина составила 7 метров, высота — 1,5 метра.

Снег заблокировал три машины, в которых находились 14 человек, в том числе один ребенок. К 20:00 всех их спасли и отправили в поселок Красная Поляна, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи до 17 января объявили штормовое предупреждение из-за высокой угрозы схода лавин.

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