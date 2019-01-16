Сель перекрыл Новороссийское шоссе в Сочи

В Хостинском районе Сочи 16 января на Новороссийское шоссе сошла грязекаменная масса, потянувшая за собой три дерева

В 9:15 специалисты завершили работы на месте ЧП и освободили дорожное полотно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о происшествии поступило в 8:35. Проезжая часть была частично перекрыта, машины ехали по одной полосе.

Накануне в Сочи порывы ветра достигали 19 м/с, в МЧС зафиксировали шесть случаев падения деревьев. В итоге повредилась шиферная кровля двухэтажного 16-квартирного жилого дома на улице Армавирской. Одно дерево упало на частный дом на улице Центральной, но не повредило его.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что до конца дня 16 января на курорте действует штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра, днем порывы могут достигать 15-20 м/с, в предгорьях и горах дождь, переходящий в снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Видимость может снизиться до 500-1000 метров.