Из-за ветра остановили канатные дороги на горных курортах Сочи

Краснодарский край

Распечатать

На горнолыжных курортах Красной Поляны из-за сильного ветра 16 января остановили несколько канатных дорог

Порывы ветра на хребте Аибга на высоте 2256 метров над уровнем моря достигают 20 м/с, в связи с чем канатка Аибга 5 не работает, сообщили в горно-туристическом центре «Газпром».

На курорте «Горки Город» 16 января из-за погодных условий, закрыли для катания все трассы.

«Для прогулок открыт подъем на обзорную площадку +1460м. Порывы ветра выше 1000 метров над уровнем моря — 23-28 м/с», — рассказали в «Горки Город».

Читайте также:

В «Роза Хутор» уточнили, что 16 января через территорию курорта ожидается прохождение контрастного холодного атмосферного фронта, что опять приведет к сильному снегопаду. Будет закрыта часть трасс, на которых ведутся работы по стабилизации снежного покрова.

Напомним, в горах Сочи на отметках выше 500 метров до 17 января сохранится угроза схода лавин.

Как сообщали Юга.ру, до конца дня 16 января в Сочи действует штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 15-20 м/с. В предгорьях и горах прогнозируют дождь, переходящий в снег, гололедица, налипание мокрого снега на провода и деревья. Видимость может снизиться до 500-1000 метров.

Безопасность Красная Поляна Курорты и туризм Сочи Штормовые предупреждения
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове прогнозируют снег, дождь, гололед и порывистый ветер
В Ессентуках 16-летняя девушка умерла перед операцией в больнице
Власти Кубани пообещали в 2019 году сдать в эксплуатацию 12 долгостроев
В парке «Краснодар» открылась бургерная
В Сочи из-за непогоды городские службы перешли в режим повышенной готовности
Девятилетняя девочка задохнулась при пожаре в садовом домике в Ставрополе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале