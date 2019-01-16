Из-за ветра остановили канатные дороги на горных курортах Сочи
На горнолыжных курортах Красной Поляны из-за сильного ветра 16 января остановили несколько канатных дорог
Порывы ветра на хребте Аибга на высоте 2256 метров над уровнем моря достигают 20 м/с, в связи с чем канатка Аибга 5 не работает, сообщили в горно-туристическом центре «Газпром».
На курорте «Горки Город» 16 января из-за погодных условий, закрыли для катания все трассы.
«Для прогулок открыт подъем на обзорную площадку +1460м. Порывы ветра выше 1000 метров над уровнем моря — 23-28 м/с», — рассказали в «Горки Город».
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В «Роза Хутор» уточнили, что 16 января через территорию курорта ожидается прохождение контрастного холодного атмосферного фронта, что опять приведет к сильному снегопаду. Будет закрыта часть трасс, на которых ведутся работы по стабилизации снежного покрова.
Напомним, в горах Сочи на отметках выше 500 метров до 17 января сохранится угроза схода лавин.
Как сообщали Юга.ру, до конца дня 16 января в Сочи действует штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 15-20 м/с. В предгорьях и горах прогнозируют дождь, переходящий в снег, гололедица, налипание мокрого снега на провода и деревья. Видимость может снизиться до 500-1000 метров.
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