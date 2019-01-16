Из-за ветра остановили канатные дороги на горных курортах Сочи

На горнолыжных курортах Красной Поляны из-за сильного ветра 16 января остановили несколько канатных дорог

Порывы ветра на хребте Аибга на высоте 2256 метров над уровнем моря достигают 20 м/с, в связи с чем канатка Аибга 5 не работает, сообщили в горно-туристическом центре «Газпром».

На курорте «Горки Город» 16 января из-за погодных условий, закрыли для катания все трассы.

«Для прогулок открыт подъем на обзорную площадку +1460м. Порывы ветра выше 1000 метров над уровнем моря — 23-28 м/с», — рассказали в «Горки Город».