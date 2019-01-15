В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности

Краснодарский край

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В Сочи 15 января ввели штормовое предупреждение из-за высокой угрозы схода лавин

Сход лавин возможен в горах на отметках выше 500 метров над уровнем моря, сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Экстренное предупреждение будет действовать до 17 января.

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Так, 15 января из-за угрозы схода лавин закрыли часть трасс на хребте Аибга выше 1900 метров над уровнем моря.

МЧС также ввело до 18 января экстренное предупреждение о лавиннопасности в горах Краснодарского края и Адыгеи на отметках выше 1500 метров, сообющили в пресс-службе ведомства.

Как сообщали Юга.ру, в горах Красной Поляны днем 5 января сошла снежная лавина. В результате погибли два туриста из Москвы.

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