В Сочи завершили ремонт коммунальных сетей, на которые обрушилась подпорная стена

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 15 января окончили все аварийно-восстановительные работы на коммунальных сетях, пострадавших от схода оползня

Специалисты завершили работы по восстановлению разрушенного оползнем канализационного коллектора дома №13 на улице Коммунальников. В 13:30 водоснабжение было возобновлено, рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».

Как сообщали Юга.ру, в Лазаревском районе Сочи 13 января из-за сильных дождей сошел оползень и разрушил подпорную стену, которая упала на теплотрассу. На месте обрушения подпорной стены ввели режим ЧС, в домах отключили теплоснабжение.

Утром 15 января специалисты вернули воду жильцам домов № 11 и 12 на улице Коммунальников.

Аварии ЖКХ Сочи
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