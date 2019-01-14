В Сочи оползень разрушил подпорную стену и повредил теплотрассу

В Лазаревском районе Сочи 13 января из-за сильных дождей сошел оползень и разрушил подпорную стену, которая упала на теплотрассу

«В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя произошло переувлажнение грунта. В Лазаревском районе произошел сход оползня и разрушение подпорной стены между домами 8а и 10а по переулку Павлова. При обрушении стены оборвало трубу отопления», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.

Сейчас специалисты обследуют территорию, организован поквартирный обход домов в переулке Павлова и на соседней улице Коммунальников.

По словам представителя пресс-службы мэрии Сочи, жильцы получат уведомления под роспись о необходимости переселения до тех пор, пока не будет получено заключение специалиста о возможности проживания в этих домах.

Для нуждающихся организовали пункт временного размещения в санатории «Бирюза». Жители переулка Павлова получили предупреждение о проводимых аварийно-восстановительных работах и о запрете прохода в районе зоны оползня.

«Согласно информации "Теплосетей", теплоснабжение будет восстановлено в течение суток», — заключили в пресс-службе.