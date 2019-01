В Сочи оползень разрушил подпорную стену и повредил теплотрассу

View this post on Instagram

Кадры по ту сторону обрушенной стены ⠀ Напомним: ⠀ Сегодня в Сочи обрушилась часть опорной стены. Это произошло днем в Лазаревском районе в переулке Павлова. Возможной причиной называют скопление осадков. Грунт размыло из-за дождей, опора не выдержала и рухнула. ⠀ В результате схода грунта пострадали два многоквартирных дома по ул. Коммунальников, которые находятся рядом, у них стал разрушаться фундамент. Сейчас там работает комиссия, решается вопрос о возможном расселении жильцов, на месте дежурят спасатели. ⠀ Позднее стала поступать информация, что в результате обрушения опорной стены была повреждена теплотрасса. Как сообщает ТАСС, на месте работают представители "Сочитеплоэнерго". Источник: Вести Сочи : от жильцов.