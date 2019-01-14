В Сочи оползень разрушил подпорную стену и повредил теплотрассу

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 13 января из-за сильных дождей сошел оползень и разрушил подпорную стену, которая упала на теплотрассу

«В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя произошло переувлажнение грунта. В Лазаревском районе произошел сход оползня и разрушение подпорной стены между домами 8а и 10а по переулку Павлова. При обрушении стены оборвало трубу отопления», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.

Сейчас специалисты обследуют территорию, организован поквартирный обход домов в переулке Павлова и на соседней улице Коммунальников.

По словам представителя пресс-службы мэрии Сочи, жильцы получат уведомления под роспись о необходимости переселения до тех пор, пока не будет получено заключение специалиста о возможности проживания в этих домах.

Для нуждающихся организовали пункт временного размещения в санатории «Бирюза». Жители переулка Павлова получили предупреждение о проводимых аварийно-восстановительных работах и о запрете прохода в районе зоны оползня.

«Согласно информации "Теплосетей", теплоснабжение будет восстановлено в течение суток», — заключили в пресс-службе.

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Кадры по ту сторону обрушенной стены ⠀ Напомним:�� ⠀ Сегодня в Сочи обрушилась часть опорной стены. Это произошло днем в Лазаревском районе в переулке Павлова. Возможной причиной называют скопление осадков. Грунт размыло из-за дождей, опора не выдержала и рухнула. ⠀ В результате схода грунта пострадали два многоквартирных дома по ул. Коммунальников, которые находятся рядом, у них стал разрушаться фундамент. Сейчас там работает комиссия, решается вопрос о возможном расселении жильцов, на месте дежурят спасатели. ⠀ Позднее стала поступать информация, что в результате обрушения опорной стены была повреждена теплотрасса. Как сообщает ТАСС, на месте работают представители "Сочитеплоэнерго". Источник: Вести Сочи ��: от жильцов. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

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