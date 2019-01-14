В Сочи ввели режим ЧС на месте обрушения подпорной стены

В Лазаревском районе Сочи на месте обрушения подпорной стены 14 января введен локальный режим чрезвычайной ситуации

«На месте выставлены предупреждающие об опасности знаки и таблички. Не исключается вероятность продолжения движения грунта и обрушения оставшегося участка стены из бетонных блоков», — отметили в пресс-службе мэрии Сочи.

Для безопасности жителей близлежащих домов возле рухнувшей стены организовали круглосуточное дежурство полиции, казаков и спасателей «Кубань-СПАС». Территория огорожена.

«Сейчас на месте работает комиссия, состоящая из сотрудников управления капитального строительства администрации Сочи и геологов, которые определяют прочность почвы и состояние домов. Визуально в многоквартирных пятиэтажках трещин не обнаружено. Работы продолжаются», — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Теплоснабжение в домах восстановлено. Сейчас в пансионатах «Бирюза» и «Тихий Дон» размещены 17 человек, в том числе трое детей. Им предоставили горячее питание и обеспечили необходимые бытовые условия. Остальные жители пятиэтажек на улице Коммунальников, где произошло ЧП, разместились у родственников.

Как сообщали Юга.ру, в Лазаревском районе Сочи 13 января из-за сильных дождей сошел оползень и разрушил подпорную стену, которая упала на теплотрассу.