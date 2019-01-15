В Сочи вернули воду жильцам двух домов в районе обрушения подпорной стены

В Лазаревском районе Сочи 15 января в двух домах восстановили подачу воды, которая была нарушена из-за обрушения подпорной стены на теплотрассу

Водоснабжение домов № 11 и 12 на улице Коммунальников полностью восстановили в 5:50, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал». Представитель пресс-службы уточнил, что в доме №13 работы продолжаются.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что жителей домов № 11 и 13 на улице Коммунальников разместили в санатории «Бирюза» и отеле «Черноморец». Это 15 человек, в том числе трое детей. Им предоставили горячее питание и обеспечили необходимые бытовые условия. Еще 42 человека разместились у родственников.

«Отказались от переселения 24 человека. Они были предупреждены о возможных последствиях, подписали уведомление о необходимости переселения до получения заключения специалиста о возможности дальнейшего проживания в этих домах», — заключили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, в Лазаревском районе Сочи 13 января из-за сильных дождей сошел оползень и разрушил подпорную стену, которая упала на теплотрассу. На месте обрушения подпорной стены ввели режим ЧС.