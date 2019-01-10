На Кубани 18-летний парень напал на продавщицу с ножом и украл 8 тыс. рублей

Полицейские в Апшеронском районе задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в разбое

В полицию поступило сообщение о том, что в районную больницу доставили местную жительницу с множественными ножевыми ранениями. Установлено, что женщина работает продавщицей одного из магазинов в поселке Нефтегорск.

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Женщина рассказала, что в магазин ворвался молодой человек и попытался украсть деньги из кассы. После того как она попыталась остановить преступника, он выхватил нож и несколько раз ударил ее, затем украл 8 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

Правоохранители опросили очевидцев и установили личность нападавшего. Им оказался неоднократно судимый 18-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что потратил украденное на личные нужды.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей, сообщили 10 января в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.