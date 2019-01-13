Суд вернул иск Золотова к Навальному из-за нарушений

Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному из-за неустраненных нарушений

Ранее суд оставил без движения иск о защите чести и достоинства до 9 января в связи с недостатками по форме, содержанию и качеству прилагаемых документов. Таким образом истцу предоставили время для устранения недостатков, чего он не сделал. При этом в суде не исключили, что документы могли быть направлены истцом почтой и поэтому еще не дошли, передает «Интерфакс» .

Как сообщали Юга.ру, публичный конфликт Золотова и главы ФБК начался после того, как Навальный опубликовал расследование о завышенных ценах на продукты, которые закупает Росгвардия для своих подчиненных. При этом стоимость выросла в несколько раз с 2017 года, когда мясокомбинат «Дружба народов» стал единственным поставщиком ведомства.

В декабре Золотов подал иск на 1 млн рублей к Навальному о защите чести и достоинства. Адвокат главы Росгвардии Шота Горгадзе пояснил, что его подзащитный хочет, чтобы суд признал порочащими и ложными сведения, которые распространяет о нем Навальный. В частности, речь идет о «о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников».

Мясокомбинат «Дружба народов» со своей стороны обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Навальному, в котором просит опровергнуть распространенные сведения.

В начале декабря стало известно, что Главная военная прокуратура России и ФАС начали проверку данных от ФСБ еще в мае — за полгода до появления расследования ФБК. Начальник ФСБ сообщил в надзорные органы, что единственный поставщик Росгвардии и его подрядчики «незаконно завысили цену» на продукты, в частности на сосиски и сардельки. В ноябре ФАС возбудила уголовное дело.