В Туапсе осудили бизнесмена, который насмерть сбил женщину с коляской

Туапсинский районный суд 10 января вынес приговор бизнесмену Сергею Лебедеву, который, находясь за рулем своего внедорожника, насмерть сбил женщину с коляской

Как сообщали Юга.ру, 25 июня 2018 года 47‑летний водитель Mitsubishi наехал на женщину, которая шла с коляской по пешеходному переходу. От полученных травм она погибла на месте. Ребенок в момент происшествия находился на руках у отца, который шел рядом.

Выяснилось, что погибшая была женой игрока команды КВН «Иркутск 350» Егора Кирильчика. Семья приехала в Туапсе на отдых.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). 2 июля бизнесмена Сергея Лебедева арестовали.

Старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин рассказал порталу Юга.ру, что 10 января Туапсинский районный суд вынес приговор Лебедеву. Бизнесмена приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили на два года возможности управлять транспортным средством.