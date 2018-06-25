В Туапсе внедорожник наехал на женщину с ребенком

В Туапсе 25 июня произошло ДТП, в котором погибла женщина

Фотографии и видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что девушка с коляской стояла на пешеходном переходе. На кадрах видно, как автомобиль Mitsubishi Outlander отъезжает назад. Из-под него извлекают ребенка и тело женщины.

Сообщается, что женщина погибла. Ребенка доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают.