В Туапсе внедорожник наехал на женщину с ребенком

Краснодарский край

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В Туапсе 25 июня произошло ДТП, в котором погибла женщина

Фотографии и видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что девушка с коляской стояла на пешеходном переходе. На кадрах видно, как автомобиль Mitsubishi Outlander отъезжает назад. Из-под него извлекают ребенка и тело женщины.

Сообщается, что женщина погибла. Ребенка доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают.

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