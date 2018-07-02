В Туапсе суд арестовал бизнесмена, сбившего насмерть женщину с коляской

Туапсинский городской суд арестовал бизнесмена Сергея Лебедева, который находясь за рулем своего внедорожника, сбил на пешеходном переходе женщину с коляской

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 25 июня. 47‑летний водитель Mitsubishi выехал из переулка и наехал на женщину, которая шла с коляской по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте. В момент происшествия в коляске ребенка не было — он был на руках у отца, который шел рядом.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

«В настоящее время проводится ряд экспертиз с целью установления обстоятельств и причин ДТП. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что погибшая является женой игрока команды КВН «Иркутск 350» Егора Кирильчика. Семья приехала в Туапсе на отдых.

По словам Кирильчика, суд арестовал Лебедева 2 июля. В суде последний отказался признать вину.

Информацию об аресте подтвердили в канцелярии суда, передает RT.