В Туапсе возбудили дело в отношении водителя внедорожника, который наехал на женщину с ребенком

В Туапсе полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя внедорожника, который насмерть сбил женщину

ДТП произошло на улице Фрунзе. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал со второстепенной дороги и наехал на женщину, которая шла по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит до лет лишения свободы.

Проверка показала, что водитель во время ДТП был трезв. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в ДТП также пострадал ребенок. его доставили в больницу.