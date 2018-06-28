В Туапсе возбудили дело в отношении водителя внедорожника, который наехал на женщину с ребенком

Краснодарский край

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В Туапсе полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя внедорожника, который насмерть сбил женщину

ДТП произошло на улице Фрунзе. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал со второстепенной дороги и наехал на женщину, которая шла по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит до лет лишения свободы.

Проверка показала, что водитель во время ДТП был трезв. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в ДТП также пострадал ребенок. его доставили в больницу.

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