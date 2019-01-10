В Сочи назначили нового вице-мэра

Руководитель управления здравоохранения администрации Сочи Марина Бралюк перешла на пост заместителя главы Сочи

Напомним, ранее должность вице-мэра Сочи занимала Ирина Романец. В ноябре она написала заявление на увольнение, однако о том, что она покинула пост, стало известно 7 января.

«Бралюк является девичьей фамилией Марины Августовны Вартазарян, которую она вернула себе после развода», — пояснили в пресс-службе мэрии курорта.

Кто такая Марина Бралюк

Марина Бралюк родилась 8 апреля 1960 года в Кемеровской области. В 1985 году с отличием окончила лечебный факультет Государственного медицинского института имени Пирогова. С 1987 по 1993 год работала врачом-электрофизиологом в нейрохирургическом отделении Республиканской психиатрической больницы минздрава Абхазии и Республиканском нейрохирургическом центре.

В 2002 году стала заместителем главного врача по медицинской части сочинской городской поликлиники № 2. С 2009 года была заместителем руководителя департамента здравоохранения Краснодарского края, а в 2012-м заняла пост главврача сочинской горбольницы № 8.

В 2014 году Марину Бралюк назначили начальником управления здравоохранения администрации Сочи. В ноябре 2018-го она заняла должность и.о. заместителя главы курорта. С 1 января 2019 года управление здравоохранения администрации Сочи, которое возглавляла Вартазарян, было ликвидировано.