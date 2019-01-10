Власти Ростова-на-Дону подали в суд на 12 автобусных перевозчиков

Ростовская область

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Департамент транспорта Ростова подал в Арбитражный суд Ростовской области 12 исков против компаний, которые занимаются пассажирскими автобусными перевозками

По данным картотеки дел суда, все иски были зарегистрированы 28 декабря 2018 года. Общая сумма исковых требований составила более 1,3 млн рублей.

Самые крупные иски направлены «ЛегионАвтоТрансу» — 388 тыс. рублей, «Ростовпассажиртрансу» — 241 тыс. рублей и «Ипопату-Юг» — 233 тыс. рублей.

Подробности исковых требований пока неизвестны.

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Как сообщали Юга.ру, в конце октября 2018 года в Ростове в три этапа прошла реформа транспортной системы. В городе открыли новые маршруты и закрыли старые, добавили или сократили количество машин, заменили большую часть маршруток на автобусы.

Сразу после первых изменений ростовчане стали массово жаловаться на работу общественного транспорта. Жители города подолгу не могли дождаться автобусов, были недовольны переполненным транспортом и большими очередями на остановках. 

По словам чиновников, в перебоях общественного транспорта виноваты перевозчики, которые не выпустили на маршруты количество машин, указанное в контрактах. Позже руководитель департамента транспорта Ростова Сергей Саенко заявил, что главная проблема заключается не в нехватке автобусов, а в дефиците водителей. 

Общественный транспорт Ростов-на-Дону Транспорт
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