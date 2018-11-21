Прокуратура Ростова заявила о нехватке транспорта в городе и бездействии мэрии

Прокуратура Ростова-на-Дону после жалоб ростовчан на работу общественного транспорта организовала проверку и выявила нарушения

При этом, заявили в ведомстве, администрация Ростова не приняла необходимых мер для обеспечения населения транспортом. Кроме того, при подготовке конкурсной документации на перевозку пассажиров по маршруту № 22 Верхний Темерник — Центральный рынок — Верхний Темерник департамент транспорта безосновательно сократил количество автобусов с 18 до 11, а также ограничил их класс.

«По данным автоматизированной информационной системы МБУ "Центр интеллектуальной транспортной системы" с 29 по 30 октября на маршруты № 26 Центральный рынок — микрорайон Левенцовский, № 29 проспект Сельмаш — Институт Сервиса, № 56 ЖК "Европейский" — Верхний Темерник, № 93 ГПЗ-10 — завод "Алмаз" выпустили менее 50% подвижного состава», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области.

По данным ведомства, городской департамент транспорта заключил 65 контрактов с перевозчиками. Однако эти организации нарушили договорные обязательства, выпустив на линию недостаточное количество транспорта.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе городской администрации Виталию Кушнареву об устранении всех нарушений. Также ведомство обратилось в УФАС Ростовской области, чтобы проверить перевозчиков на недобросовестную конкуренцию. А департамент транспорта проверят на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

В отношении «Ипопат-Юг» возбудили несколько административных дел из-за несоблюдения трудовых прав водителей.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в Ростове прошла реформа транспортной системы, направленная на оптимизацию работы транспорта в городе. Однако уже после первых изменений начались массовые жалобы ростовчан на его работу. Люди подолгу не могли дождаться автобусов, жаловались на то, что переполненные автобусы и маршрутки проезжают мимо остановок, а также на большие очереди на остановках.