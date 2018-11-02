Ростовчане жалуются на коллапс после транспортной реформы. Власти винят в перебоях перевозчиков

В Ростове-на-Дону с началом реформы городской транспортной системы начались массовые жалобы горожан на работу общественного транспорта

Уже после первых изменений начали поступать жалобы от местных жителей. Они подолгу не могли дождаться автобусов, жаловались на то, что переполненные автобусы и маршрутки проезжают мимо остановок и на большие очереди на остановках.

Как сообщали Юга.ру, изменения начались 26 октября и завершились 1 ноября. В городе открыли новые маршруты и закрыли старые, добавили или сократили количество машин, изменили тип подвижного состава, заменив большую часть маршруток на автобусы.

На заседании гордумы руководитель департамента транспорта Ростова Сергей Саенко и его заместитель Наталья Михеева обсудили ситуацию с депутатами. Саенко предположил, что ситуацию нагнетают жалобы перевозчиков, которых отстранили от обслуживания маршрутов. Они якобы провоцируют подобные настроения горожан. Михеева отметила, что люди пока просто не привыкли к изменениям, передает 161.ru . Также Саенко признался, что от жителей поступили жалобы губернатору Ростовской области и в прокуратуру.

Чиновники также подчеркнули, что сами изменения маршрутной сети продуманы до мелочей. А в перебоях в работе общественного транспорта они обвинили самих перевозчиков.

«Почему люди стоят на остановках? Из-за исполнительской дисциплины перевозчиков, которые в первые дни работы не смогли обеспечить стопроцентный вывод оговоренного транспорта на маршруты. Да, мы можем сейчас затеять процедуру расторжения со всеми ними муниципальных контрактов, но это не приведет к положительному результату», — цитирует Саенко DonNews.

Также оказалось, что 13 маршрутов по итогам муниципальных конкурсов остались неразыгранными. Еще на 2 перевозчики, победившие в конкурсе, так и не вышли. Повторный конкурс по ним будет проведен не раньше 2019 года.

Позже Саенко заявил, что главная проблема заключается не в нехватке автобусов, а в дефеците водителей.

«Их, в принципе, хватает тоже. Однако сейчас многие заняли выжидательную позицию, бегают с предприятия на предприятие, смотрят, где условия лучше. Есть и те, кто сидит и ждет чуда, так как их руководство из числа перевозчиков, не получивших маршруты, говорит, что всё порешает и все вернет», — сказал глава департамента.

По его мнению, ситуация нормализуется в ближайшее время.

«Думаю, неделя-две — и новая маршрутная сеть, которую мы запустили, поедет», — добавил Саенко.

Напомним, идею убрать маршрутки с дорог донской столицы из-за плохого обслуживания высказывал ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев. Маршрутные такси решили заменить на автобусы большой вместимости.

На момент начала изменений в городе работали 116 маршрутов общественного транспорта. 51 из них обслуживался только маршрутками.