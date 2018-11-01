В Ростове большинство маршруток заменили на автобусы

В Ростове-на-Дону во время реформы городской транспортной системы большинство маршруток заменили на автобусы

Во время оптимизации общественного транспорта в донской столице в конце октября открыли новые маршруты и закрыли старые, добавили или сократили количество машин, изменили тип подвижного состава.

С 26 октября убрали маршрутки № 6, 21, 34, 45, 47, 65, 77, 78, 83. На маршруты № 6 и 6а вышли восемь автобусов. Еще 15 автобусов средней вместимости появились на маршруте № 21. Маршрут № 65 разбили на два: № 65 и № 65а, пишет 161.ru.

Кроме того, открыли маршруты: № 2а ЖК «Измаильский парк» — Центральный рынок, № 76 Гребной канал — Рабочий городок. Число автобусов на маршруте № 39 увеличилось до десяти. При этом отменили маршрутку № 52.

Маршрутные такси № 25 и № 55 оставили без изменений, но вместо автобусов большой вместимости на рейс вышли машины средней вместимости. С шести до десяти увеличили число автобусов на маршруте № 41 «Европейский» («Три сквера») — Центральный рынок. А также продлили маршрут № 56.

Начал работать маршрут № 67а Левенцовский — проезд Сельмаш. Число автобусов маршрута № 71 увеличили до 25. На маршруте № 56 появились автобусы средней вместимости. Также изменилась схема его движения. Вместо № 8-МТ появился новый маршрут № 8. У № 23-МТ, 93-МТ и 44-МТ остались прежние маршруты, но на рейсы вышли автобусы малой и средней вместимости.