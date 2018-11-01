В Ростове большинство маршруток заменили на автобусы
В Ростове-на-Дону во время реформы городской транспортной системы большинство маршруток заменили на автобусы
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Во время оптимизации общественного транспорта в донской столице в конце октября открыли новые маршруты и закрыли старые, добавили или сократили количество машин, изменили тип подвижного состава.
С 26 октября убрали маршрутки № 6, 21, 34, 45, 47, 65, 77, 78, 83. На маршруты № 6 и 6а вышли восемь автобусов. Еще 15 автобусов средней вместимости появились на маршруте № 21. Маршрут № 65 разбили на два: № 65 и № 65а, пишет 161.ru.
Кроме того, открыли маршруты: № 2а ЖК «Измаильский парк» — Центральный рынок, № 76 Гребной канал — Рабочий городок. Число автобусов на маршруте № 39 увеличилось до десяти. При этом отменили маршрутку № 52.
Маршрутные такси № 25 и № 55 оставили без изменений, но вместо автобусов большой вместимости на рейс вышли машины средней вместимости. С шести до десяти увеличили число автобусов на маршруте № 41 «Европейский» («Три сквера») — Центральный рынок. А также продлили маршрут № 56.
Начал работать маршрут № 67а Левенцовский — проезд Сельмаш. Число автобусов маршрута № 71 увеличили до 25. На маршруте № 56 появились автобусы средней вместимости. Также изменилась схема его движения. Вместо № 8-МТ появился новый маршрут № 8. У № 23-МТ, 93-МТ и 44-МТ остались прежние маршруты, но на рейсы вышли автобусы малой и средней вместимости.
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С 30 октября отменили маршрутку № 19-МТ площадь Карла Маркса — Стартовая. Вместо нее теперь ходит автобус № 19. Вместо маршрутки № 20-МТ Центральный рынок — поселок Первомайский запустили автобус № 20. Маршрутку № 29-МТ Главный ж/д вокзал — Ближние сады заменили на автобус № 29, но маршрут сократили до Сельмаша. Вместо маршрутки № 58-МТ Лендворец — филиал завода «Алмаз» появился автобус № 50, но он едет по улице Нансена, вместо улицы Ленина. Кроме того, отменили маршрутку № 35А Центральный рынок — ЖК «Платовский».
Появились автобусы № 82, которые двигаются по маршруту № 88-МТ. Автобус № 92 едет от ЖК «Платовский» до Центрального рынка, через проспект Космонавтов. Маршрут автобуса № 92А Сады «Агропром» — Центральный рынок.
Автобус № 17 продлили от Зоопарка до ЖК «Соловьиная Роща». На маршруте № 35 автобусы будут ездить в ЖК «Платовский» вместо микрорайона Темерник. Автобусы № 53 и 68 поедут навстречу друг другу через микрорайон Александровка по кольцу.
1 ноября в Ростове стартовал заключительный этап изменений в транспортной системе. Должны открыться маршруты № 18 мкрн Суворовский — Вятская — Сельмаш — площадь Карла Маркса, № 81 мкрн Суворовский — Ленина — Сельмаш, № 24 Горсоветская — площадь Карла Маркса — Красноармейская — Главный ж/д вокзал, № 30 Сельмаш — аквапарк «Осьминожек» (вместо № 30-МТ), № 72 Центральный рынок — завод «Эмпилс» (вместо № 71-МТ) и № 93 завод «Алмаз» — ГПЗ-10 (вместо № 93-МТ).
При этом закроют маршрутки № 24-МТ, 30-МТ, 71-МТ, 79-МТ, 93-МТ, 95-МТ и автобус № 42А. Вместо него в Платовский будет ездить автобус № 42, сообщает «Ростовский городской транспорт».
Как писали Юга.ру, губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее заявлял о планах убрать маршрутки с дорог донской столицы из-за плохого обслуживания. Маршрутные такси хотят заменить на автобусы большой вместимости. Начать менять сеть маршрутов общественного транспорта планировали с 1 ноября.
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