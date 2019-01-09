В зимние каникулы 18 туристов пострадали при катании на санках в Лагонаки
Спасатели Адыгеи с 1 по 8 января провели 18 поисково-спасательных работ на саночных склонах в горах
Все вызовы были связаны с травмами при катании на санках со склонов у плато Лагонаки, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МЧС по Адыгее.
«Основная причина травматизма в том, что люди катаются не на специально оборудованных трассах, а там, где вздумается. И если на подготовленных участках администрация турбаз как-то пытается контролировать процесс катания, то с массовым наплывом неорганизованных саночников нет способа эффективно справиться», — отметил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России спасатель международного класса Дмитрий Голубев.
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Как уточнили в пресс-службе МЧС по Адыгее, травмы в виде ушибов, переломов рук и ног получили в основном приезжие отдыхающие — туристы из Санкт-Петербурга, Таганрога, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Тюменской области.
«Всем им оказана первая доврачебная помощь. Впоследствии пострадавших отправляли в лечебные учреждения Майкопа. Многие после первой помощи отправлялись самостоятельно домой», — заключили в пресс-службе МЧС по Адыгее.
Как сообщали Юга.ру, 8 января на Дону подросток погиб при катании на листе металла, привязанного к машине.
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