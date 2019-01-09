В зимние каникулы 18 туристов пострадали при катании на санках в Лагонаки

Спасатели Адыгеи с 1 по 8 января провели 18 поисково-спасательных работ на саночных склонах в горах

Все вызовы были связаны с травмами при катании на санках со склонов у плато Лагонаки, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МЧС по Адыгее.

«Основная причина травматизма в том, что люди катаются не на специально оборудованных трассах, а там, где вздумается. И если на подготовленных участках администрация турбаз как-то пытается контролировать процесс катания, то с массовым наплывом неорганизованных саночников нет способа эффективно справиться», — отметил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России спасатель международного класса Дмитрий Голубев.