На Дону подросток погиб при катании на листе металла, привязанного к машине
В Неклиновском районе Ростовской области 8 января погиб несовершеннолетний, катаясь на металлическом листе, который был привязан к автомобилю
По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 привязал буксировочным тросом металлический лист к машине и стал катать на нем своего 17-летненего приятеля.
Во время движения подросток не удержался и упал в кювет. В результате он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
По факту случившегося начали проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
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