На Дону подросток погиб при катании на листе металла, привязанного к машине

Ростовская область

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В Неклиновском районе Ростовской области 8 января погиб несовершеннолетний, катаясь на металлическом листе, который был привязан к автомобилю

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 привязал буксировочным тросом металлический лист к машине и стал катать на нем своего 17-летненего приятеля.

Во время движения подросток не удержался и упал в кювет. В результате он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

По факту случившегося начали проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Происшествия смерть
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