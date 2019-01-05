Движение по Транскаму закрыли из-за снегопада и угрозы схода лавин

Северная Осетия, Южная Осетия

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В Северной Осетии ночью 4 января из-за непогоды закрыли участок трассы на границе с Южной Осетией

С 22:30 из-за снегопада и угрозы схода лавин запретили движение всех видов транспорта транспорта на участке Транскавказской автомагистрали от 65-го км до 93-го км дороги А-164 Карджин — Алагир — Нижний Зарамаг — граница с Южной Осетией, сообщили в пресс-службе Упрдор «Кавказ». Таким образом ограничено движение в обоих направлениях от североосетинского поселка Бурона до Северного портала Рокского тоннеля.

Спасатели и аварийные службы Северной Осетии находятся в режиме готовности к реагированию на возможные ЧС.

Кроме того, на участке Военно-Грузинской дороги Владикавказ — Ларс в направлении на выезд запрещено движение большегрузов, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

При необходимости следует звонить по телефонам 8 (8672) 25-84-32 или 112.

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