Движение по Транскаму закрыли из-за снегопада и угрозы схода лавин

В Северной Осетии ночью 4 января из-за непогоды закрыли участок трассы на границе с Южной Осетией

С 22:30 из-за снегопада и угрозы схода лавин запретили движение всех видов транспорта транспорта на участке Транскавказской автомагистрали от 65-го км до 93-го км дороги А-164 Карджин — Алагир — Нижний Зарамаг — граница с Южной Осетией, сообщили в пресс-службе Упрдор «Кавказ». Таким образом ограничено движение в обоих направлениях от североосетинского поселка Бурона до Северного портала Рокского тоннеля.

Спасатели и аварийные службы Северной Осетии находятся в режиме готовности к реагированию на возможные ЧС.