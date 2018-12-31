Кадыров сообщил о возвращении из тюрем Ирака 30 российских детей

Спецборт МЧС России вечером 30 декабря доставил в подмосковный аэропорт Раменское 30 российских детей из Ирака

«Дети до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях.

Возраст детей — от 4 до 15 лет, все они родились в России и были вывезены на Ближний Восток матерями, обвиняемыми иракскими властями в терроризме.

Кадыров отметил, что возвращение этой группы детей — результат годовой работы, которая велась по поручению президента Владимира Путина. В этом, по словам Кадырова, помогли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Эта деятельность не приостанавливалась ни на один день, но любое слово, неосторожный шаг могли повредить делу. Поэтому о деталях не сообщалось», — пояснил Кадыров.

Глава республики подчеркнул, что поиски и возвращение граждан России не прекратятся, «пока в Ираке и Сирии остаются хотя бы один ребенок и одна женщина».