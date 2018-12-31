Кадыров сообщил о возвращении из тюрем Ирака 30 российских детей
Спецборт МЧС России вечером 30 декабря доставил в подмосковный аэропорт Раменское 30 российских детей из Ирака
«Дети до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях.
Возраст детей — от 4 до 15 лет, все они родились в России и были вывезены на Ближний Восток матерями, обвиняемыми иракскими властями в терроризме.
Кадыров отметил, что возвращение этой группы детей — результат годовой работы, которая велась по поручению президента Владимира Путина. В этом, по словам Кадырова, помогли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Эта деятельность не приостанавливалась ни на один день, но любое слово, неосторожный шаг могли повредить делу. Поэтому о деталях не сообщалось», — пояснил Кадыров.
Глава республики подчеркнул, что поиски и возвращение граждан России не прекратятся, «пока в Ираке и Сирии остаются хотя бы один ребенок и одна женщина».
Как сообщали Юга.ру, операция по поиску и возвращению из Сирии детей и жен боевиков — граждан России проводится представителем главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби.
Спецрейсы со спасенными начали прибывать в Грозный с августа 2017 года, были спасены десятки женщин и детей. Однако летом 2018 года член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова заявляла, что вывоз детей и женщин прекратился в конце декабря 2017 года. Она связала это с высказыванием Путина в поддержку кампании, другие специалисты — с заявлением директора ФСБ Александра Бортникова, который сказал, что возвращение в Россию «бывших участников незаконных вооруженных формирований из стран Ближнего Востока» представляет для страны «реальную опасность».
Напомним, в апреле Уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению 19 гражданок России, обвиненных в принадлежности к террористической организации «Исламское государство». Большинство женщин заявили, что их насильно привезли из Турции в Ирак мужья, которые состояли в ИГ, о чем подсудимые узнали позже.
А в России осудили четырех вернувшихся из Сирии и Ирака женщин. Три уроженки Дагестана были задержаны местными правоохранителями по прибытии. При этом Сабсаби заявлял, что так как часть прибывших находилась в розыске, на них была оформлена явка с повинной, что освобождает от уголовной ответственности. Однако в марте Советский районный суд Махачкалы признал Муслимат Курбанову и Загидат Абакарову виновными по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в незаконном вооруженном формировании) и приговорил к 8 годам колонии каждую. По этой же статье в январе на 4 года и 4 месяца Хасавюртовским городским судом была осуждена Наида Шайх-Ахмедова. А в сентябре 22-летнюю уроженку Дагестана Викторию Будайханову, прибывшую в Грозный из Латакии, осудили условно за участие в деятельности ИГ.
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