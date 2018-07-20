Работа Чечни по спасению женщин и детей боевиков из Сирии и Ирака приостановлена

Работа по возвращению российских женщин и детей с территорий ранее подконтрольных «Исламскому государству» Сирии и Ирака фактически приостановлена

Об этом член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила русской службе «Би-би-си».

По ее словам, вывоз детей и женщин прекратился еще в конце декабря 2017 года. Сейчас не удается вернуть даже 25 малолетних детей, рожденных в России и вывезенных родителями в ИГ, несмотря на наличие всех нужных документов. Сейчас эти дети находятся в тюрьме в Багдаде.

«Есть все основания думать, что это упирается именно в спецслужбы, — предположила Саратова. — Все документы мы передали, (сенатор от Чечни) Зияд Сабсаби вылетел в Багдад, но его развернули, сказали, что пока нет возможности даже вернуть детей».

Этот момент совпал с высказыванием президента России Владимира Путина в поддержку кампании. Отвечая на вопрос корреспондентки ЧГТРК «Грозный», он сказал:»"Дети, когда их вывозили в зоны конфликтов, не принимали решения о том, чтоб туда уехать. И мы не можем, не имеем права их там бросить».

«После этого выступления работа просто прекратилась», — сказала Саратова.

При этом, как передает «Настоящее время», замдиректора по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Таня Локшина связала это с заявлением председателя Национального антитеррористического комитета и директора ФСБ Александра Бортникова. В декабре 2017 года на заседании НАК он сказал, что возвращение в Россию «бывших участников незаконных вооруженных формирований из стран Ближнего Востока» представляет для страны «реальную опасность».

В тюрьме в Ираке сейчас ожидают суда нескольких десятков россиянок.

«Хотя нам представитель сирийского посольства сказал, что нам ваши женщины не нужны, опять все упирается в спецслужбы Российской Федерации», — ранее говорила Саратова.

Как сообщали Юга.ру, операция по поиску и возвращению из Сирии граждан России проводится представителем главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби по поручению главы ЧР Рамзана Кадырова. Спецрейсы со спасенными начали прибывать в Грозный с августа 2017 года.

Кадыров в последний раз высказывался о кампании не так давно — в мае он написал в соцсетях, что поручил провести коллективную сдачу материалов для ДНК-теста, чтобы установить родство оказавшихся в Ираке российских детей и вернуть их на родину. Также он рассказал, что Сабсаби договорился с представителями Ирака, что все дела российских граждан будет рассматривать один судья, что должно значительно сократить сроки рассмотрения дел по возвращению детей.

В апреле Уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению 19 гражданок России, обвиненных в принадлежности к террористической организации «Исламское государство». Большинство женщин заявили, что их насильно привезли из Турции в Ирак мужья, которые состояли в ИГИЛ, о чем подсудимые узнали позже.

Кроме того, трех вернувшихся в Россию женщин осудили в Дагестане. Уроженки республики прибыли спецрейсами и были задержаны дагестанскими правоохранителями. При этом Сабсаби заявлял, что так как часть прибывших находилась в розыске, на них была оформлена явка с повинной, что освобождает от уголовной ответственности. Однако в марте Советский районный суд Махачкалы признал Муслимат Курбанову и Загидат Абакарову виновными по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в незаконном вооруженном формировании) и приговорил к 8 годам колонии каждую. По этой же статье в январе на 4 года и 4 месяца Хасавюртовским городским судом была осуждена Наида Шайх-Ахмедова.