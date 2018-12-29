Строительство ж/д подходов к Крымскому мосту подорожает на 3 млрд рублей

Крым

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Стоимость строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма возрастет на 2,96 млрд рублей

Как следует из распоряжения правительства РФ, общая стоимость строительства составит 19,9 млрд рублей.

Изначально стоимость строительства железнодорожных подходов — 18-километровой ветки — составляла 16,95 млрд рублей. В ходе работ возникли проблемы с грунтом, используемым для строительства земляного полотна. Проект строительства разрабатывал петербургский «Ленпромтранспроект», но он оказался подготовлен некачественно. В результате Росжелдор обратился к генподрядчику с предложением провести корректировку. Стоимость работ, позволяющих решить эту проблему, оценили в 2,9 млрд рублей.

Финансирование строительства предусмотрено в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Исполнителем выступает ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга.

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Как сообщали Юга.ру, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. В мае 2018-го его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов. С октября по нему начали ездить грузовики. 

Начало временной эксплуатации железнодорожной ветки намечено на 1 августа 2019 года, завершение работ и сдача объекта в постоянную эксплуатацию — 1 декабря 2019 года.

Стоимость строительства моста, включая железнодорожную часть, составляла 228 млрд рублей. Теперь эта сумма увеличится.

Крым Крымский мост

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