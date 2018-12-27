Крымский мост сэкономит россиянам 11 млрд рублей в год — Минтранс

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих оценил экономию пользователей Крымского моста

По словам министра, с момента открытия автодорожной части моста 16 мая по состоянию на 30 ноября по нему проехало 3,3 млн автомобилей. До мая 2019 года, как ожидается, проедут еще 1,7 млн машин.

«Мы посмотрели, посчитали те вложения, которые государство в мост направило, и тот эффект, который принесла экономике возможность передвигаться автотранспортом напрямую, без каких-либо дополнительных затрат, — экономия потребителей после ввода автодорожной составляющей моста составляет порядка 11 млрд рублей в год», — цитирует Дитриха «Интерфакс».

По подсчетам ведомства, благодаря этому к 2035 году удастся «полностью возвратить за счет вот такой вот экономии стоимость моста в экономических эффектах».

Напомним, стоимость строительства моста, включая еще не открытую железнодорожную часть, составляет 228 млрд рублей.