На строительство ж/д подходов к Крымскому мосту попросят еще 2,9 млрд рублей

Проект строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту придется корректировать, что потребует дополнительного финансирования

При строительстве ж/д подходов к мосту со стороны Крыма возникли проблемы с грунтом, который используют для строительства земляного полотна. Разработкой проекта занимался петербургский «Ленпромтранспроект» по заказу «Крымской железной дороги», которая подчинялась региону, но документ оказался «подготовлен некачественно», передает «Коммерсантъ» . В итоге Росжелдор предложил генподрядчику «Стройгазмонтажу» провести корректировку.

Минтранс подтвердил, что инженерные изыскания придется повторить из-за некачественной работы «Ленпромтранспроекта». На этом основании Росжелдор обратился в прокуратуру.

Стоимость строительства железнодорожных подходов составляет 16,95 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, строительство моста, который будет состоять из параллельных автомобильного и ж/д переходов, началось в феврале 2016 года. Датой открытия перехода между Кубанью и Крымом назначили 18 декабря 2018 года, а поезда начнут ходить по путепроводу в декабре 2019-го.

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России — его длина составит 19 км.