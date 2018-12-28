В Краснодаре работу ярмарок выходного дня продлили до 30 декабря
В Краснодаре ярмарки выходного дня, которые организуют по субботам, проведут в воскресенье, 30 декабря
Замначальника городского управления сельского хозяйства Григорий Слюсаренко рассказал, что ярмарки выходного дня, которые проводят по субботам, пользуются популярностью. В связи с этим в канун новогодних праздников в городе решили провести ярмарки 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В этот день ярмарки будут работать по четырем адресам:
- улица Уральская, 168;
- улица Невкипелого, 31;
- улица Зиповская, 34Б;
- улица Восточно-Кругликовская, 26.
29 декабря ярмарки будут работать по девяти адресам:
- проспект Чекистов, 9;
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- улица Героя Яцкова, 11;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Уральская, 168;
- улица Невкипелого, 31;
- улица Бершанской, 117;
- улица Зиповская, 34Б;
- хутор Ленина, улица Огородная, 62.
Кроме того, в субботу будет открыта новогодняя ярмарка на Теартральной площади.
Как сообщали Юга.ру, ярмарки выходного дня работают в Краснодаре каждую субботу с 8:00 до 15:00.
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