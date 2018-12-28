В Краснодаре работу ярмарок выходного дня продлили до 30 декабря

В Краснодаре ярмарки выходного дня, которые организуют по субботам, проведут в воскресенье, 30 декабря

Замначальника городского управления сельского хозяйства Григорий Слюсаренко рассказал, что ярмарки выходного дня, которые проводят по субботам, пользуются популярностью. В связи с этим в канун новогодних праздников в городе решили провести ярмарки 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В этот день ярмарки будут работать по четырем адресам: