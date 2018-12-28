На Ставрополье пенсионер заготовил на зиму 3 кг марихуаны
В Шпаковском районе Ставропольского края полицейские изъяли более 3 кг запрещенного вещества у местного жителя
Во время обыска сотрудники наркоконтроля обнаружили у 63-летнего жителя села Татарка несколько емкостей и пакетов с веществом серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Экспертиза подтвердила, что содержимое является марихуаной общей массой более 3 кг.
Мужчину доставили в отдел внутренних дел. Он рассказал, что сделал запасы на зиму для личного употребления, а наркосодержащие растения вырастил в своем огороде.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили 28 декабря в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, в декабре полицейские перекрыли канал поставки марихуаны в Ростовской области.
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