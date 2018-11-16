В Краснодаре полицейские нашли у приезжего под матрасом почти 1 кг наркотиков

В Краснодаре задержали мужчину, у которого нашли почти 1 кг наркотиков под матрасом

Во время патрулирования улиц сотрудники полиции заметили подозрительного молодого человека. При виде правоохранителей он попытался скрыться, однако его задержали.

Позже установили, что задержанный 26-летний житель Забайкальского края находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. В Краснодаре мужчина делал закладки на берегу реки Кубани. Во время личного досмотра в кармане брюк молодого человека нашли два полимерных свертка с порошкообразным веществом светлого цвета.

Дома у злоумышленника в комоде и под матрасом нашли еще несколько пакетов с аналогичным порошком. Экспертиза установила, что вещество является синтетическим наркотиком мефедроном, общей массой около 850 граммов.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.