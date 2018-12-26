Рядом с Крымским мостом поставили кормушки для зимующих птиц

В районе Крымского моста установили кормушки со злаками для зимующих птиц

Кормовые столы разместили в местах скопления птичьих стай — у мелководных водоемов на острове Тузла и возле озера у Тузлинской косы, сообщили 26 декабря в инфоцентре «Крымский мост».

Отмечается, что мелководные озера в районе Крымского моста важны для птиц в гнездовой период, во время миграций и зимовок. В течение года в районе моста установили искусственные гнездовья и плавучие дома.

Эколог компании «СГМ-Мост» Анна Бычкова рассказала, что на Тузле зимуют лебеди, утки, цапли, чайки, бакланы.

«В районе Крымского моста много птиц. Есть редкие и охраняемые виды. Мы наблюдаем за ними, ведем учет видового разнообразия, оцениваем численность пернатых с учетом сезонных миграций», — сообщила эколог.