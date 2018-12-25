У Черноморского побережья сел на мель иностранный корабль
В Темрюкском районе в ночь на 25 декабря сел на мель иностранный сухогруз
Дежурный Новороссийского морпорта в 4:23 получил сообщение о том, что сухогруз Surov под флагом Монголии сел на мель около мыса Железный Рог на южном берегу таманского полуострова. Корабль следовал в порт «Кавказ» из турецкого порта «Искендерун».
В пресс-службе Росморречфлота порталу Юга.ру рассказали, что на борту находятся 11 членов экипажа: два гражданина Азейбарджана и девять россиян.
В 2:00 капитан судна запросил помощь, на место происшествия отправился буксир из Новороссийского порта. В 3:20 сухогруз сел на мель, через десять минут судно обесточили.
В пресс-службе ведомства отметили, что в 4:20 на борт начала поступать вода, в связи с чем капитан запросил эвакуацию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Выброшенный �� в Темрюкском районе, в районе поселка Таманский, на мель �� сухогруз под флагом Монголии Surov может остаться тут на долго. Корабль сел на мель и был обесточен. В него стала поступать вода, людей эвакуировали с помощью буксира, прибывшего из порта Новороссийск. Видео @ulica_kaminskogo Уже едете делать �� селфи? #ТемрюкИнфо #Темрюк #тамань #поселокТаманский #Голубицкая #Кучугуры
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 12 декабря под Новороссийском в районе села Кабардинка сел на мель крупный теплоход Rio.
В результате никто не пострадал, а севший на мель корабль стал достопримечательностью — люди приезжают в Кабардинку, чтобы сфотографироваться.
Узнать о том, как и зачем можно добраться до теплохода Rio, пока его еще не убрали, можно в нашем материале.
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