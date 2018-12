У Черноморского побережья сел на мель иностранный корабль

View this post on Instagram

Выброшенный в Темрюкском районе, в районе поселка Таманский, на мель сухогруз под флагом Монголии Surov может остаться тут на долго. Корабль сел на мель и был обесточен. В него стала поступать вода, людей эвакуировали с помощью буксира, прибывшего из порта Новороссийск. Видео @ulica_kaminskogo Уже едете делать селфи? #ТемрюкИнфо #Темрюк #тамань #поселокТаманский #Голубицкая #Кучугуры