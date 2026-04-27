Дожди и заморозки до –5 °C. Какая погода будет в Краснодаре и крае в начале недели

  © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 26-28 апреля

Краевой гидрометцентр сообщил, что 27 апреля в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Местами ночью пройдут дожди, днем будет без осадков.

Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 11-16 °С. В горах ночью 2…–3 °С, днем 4-9 °С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с с порывами до 12-18 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 10-15 °С.

Ночью и утром 28-29 апреля местами в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье на участке от Анапы до Магри, Сочи и Сириус) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы –1…–5 °С.

Дожди и заморозки до –5 °C. Какая погода будет в Краснодаре и крае в начале недели
