Дожди и заморозки до –5 °C. Какая погода будет в Краснодаре и крае в начале недели

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 26-28 апреля

Краевой гидрометцентр сообщил , что 27 апреля в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Местами ночью пройдут дожди, днем будет без осадков.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с с порывами до 12-18 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 10-15 °С.

Ночью и утром 28-29 апреля местами в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье на участке от Анапы до Магри, Сочи и Сириус) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы –1…–5 °С.