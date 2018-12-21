Супруги из Новороссийска приехали посмотреть на теплоход Rio и заблудились в лесу под Геленджиком

Спасатели 20 декабря помогли выбраться из леса под Геленджиком двум потерявшимся жителям Новороссийска, которые приехали посмотреть корабль, севший на мель в районе села Кабардинка

Инцидент произошел вечером 20 декабря. Супруги гуляли до темноты, после чего не смогли найти дорогу обратно и вызвали спасателей. На поиски выехали сотрудники геленджикского отряда «Кубань-СПАС».

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В течение двух часов спасатели нашли 35-летнюю женщину и ее 36-летнего супруга. Их вывели к автомобилю, медицинская помощь не понадобилась, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как писали Юга.ру, в ночь на 12 декабря под Новороссийском во время шторма на мель сел крупный теплоход Rio. В результате происшествия никто не пострадал, а на лесной дороге, которая ведет к этому участку побережья, на выходных собралась пробка из любителей эффектных фотографий.