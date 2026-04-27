Морское сообщение между Сочи и Сухумом стартует 15 мая. Сколько стоят билеты?

Маршрут планируют запустить существенно раньше по сравнению с прошлым сезоном. В 2025 году первое путешествие по воде состоялось лишь в августе.

27 апреля агентство «Прайм» сообщило , что первый рейс скоростного судна «Комета» по маршруту Сочи–Сухум назначен на 15 мая. Об этом заявил заместитель генерального директора по коммерческой работе «Абхазское морское пароходство» Адамыр Габуния.

Рейсы будут выполнять на регулярной основе два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Навигация продлится до октября включительно, однако точная дата последнего рейса будет зависеть от погодных условий. Габуния добавил, что в этом сезоне компания планирует перейти от пилотного формата к более отлаженной и предсказуемой для пассажиров системе перевозок.

Стоимость поездки на «Комете» составит 2,8 тыс. рублей. Билеты можно будет приобрести в кассах морских портов Сухума и Сочи, а также на официальном сайте перевозчика. Окончательные детали о порядке продажи билетов станут известны в течение следующей недели.

Первый тестовый рейс на судне «Комета» из Сочи в Сухум состоялся в августе 2025 года. Тогда быстроходное судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» доставило пассажиров до столицы Абхазии всего за два с половиной часа. Это значительно быстрее, чем наземный транспорт, который тратит на дорогу около четырех часов.

За время прошлогодней навигации услугой воспользовались 938 человек. Само судно рассчитано на 120 пассажиров и способно развивать скорость до 65 километров в час.