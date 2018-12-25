Россиян предупредили об опасности новогодней традиции пить шампанское с пеплом

Специалисты прокомментировали новогоднюю традицию выпить под бой курантов шампанское с пеплом бумаги, на которой было написано желание

Ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов рассказал, что такая традиция может навредить здоровью и привести к отравлению, потому что бумага не предназначена для употребления в пищу. «Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание», — объяснил специалист.

Тем, кто все же собирается соблюдать традицию, гастроэнтеролог Лейла Болатчиева рекомендовала писать желание на маленьком белом листе, потому что цветная бумага может содержать вредные примеси. Заместитель заведующего отделением журналистики Института госслужбы и управления РАНХиГС, специалист в проблемах современной культуры Андрей Новиков-Ланской отметил, что традиция выпивать в полночь бокал шампанского с пеплом, вероятно, позаимствована из США. В России ритуал популярен у женщин 20–40 лет, он закрепился после выхода фильма «Ёлки». Традицию сжигания листика с желанием можно объяснить тем, что пепел съесть легче, чем бумагу, рассказал эксперт корреспонденту РИА «Новости».