Россиян предупредили об опасности новогодней традиции пить шампанское с пеплом

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Специалисты прокомментировали новогоднюю традицию выпить под бой курантов шампанское с пеплом бумаги, на которой было написано желание

Ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов рассказал, что такая традиция может навредить здоровью и привести к отравлению, потому что бумага не предназначена для употребления в пищу.

«Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание», — объяснил специалист.

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Тем, кто все же собирается соблюдать традицию, гастроэнтеролог Лейла Болатчиева рекомендовала писать желание на маленьком белом листе, потому что цветная бумага может содержать вредные примеси.

Заместитель заведующего отделением журналистики Института госслужбы и управления РАНХиГС, специалист в проблемах современной культуры Андрей Новиков-Ланской отметил, что традиция выпивать в полночь бокал шампанского с пеплом, вероятно, позаимствована из США.

В России ритуал популярен у женщин 20–40 лет, он закрепился после выхода фильма «Ёлки». Традицию сжигания листика с желанием можно объяснить тем, что пепел съесть легче, чем бумагу, рассказал эксперт корреспонденту РИА «Новости».

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