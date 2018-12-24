В «Сочи Парке» откроется усадьба Деда Мороза

Краснодарский край

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Дети и взрослые гости «Сочи Парка» смогут посетить усадьбу Деда Мороза, где волшебник объяснит, как правильно загадывать желания

С 28 декабря по 8 января 2019 года первый тематический парк страны будет работать в полном режиме. Гостей ждут аттракционы, праздничные шоу, а также выступление звезд и фейерверк в новогоднюю ночь.

«В новогоднюю неделю "Сочи Парк" украсят тысячи разноцветных огней, на территории установят тематические фотозоны. Посетители смогут прокатиться на всех аттракционах, поучаствовать в параде сказочных героев, увидеть барабанное шоу, станцевать на дискоелке, отметить праздник вместе с Бабой Ягой и понять, как работает служба доставки Деда Мороза», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

31 декабря «Сочи Парк» будет работать в две смены: дневная — с 11:00 до 16:00, ночная — с 20:00 до 3:00. Вечером гостей ждут веселые конкурсы и розыгрыши призов, бармен-шоу, выступление кавер-группы «Приключения электроников», ночные полеты на аттракционах. За пять минут до полуночи включат обращение президента, а после устроят фейерверк и новогоднюю дискотеку.

Кроме того, в полночь состоится премьера: аттракцион «Колесо Времени» засияет новогодней анимацией из 10 тыс. светодиодных огней.

В дни каникул продолжатся представления в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, шоу Потапа и Милы. В детском развлекательном комплексе «Страна Медведия» запланированы ежедневные праздничные представления.

Полное расписание мероприятий и график работы «Сочи Парка» можно узнать на сайте sochipark.ru.

Одним из главных представлений станет новое шоу «Танцы на вертикали», в котором Дед Мороз и Снегурочка станцуют на стене 12-этажного отеля-замка «Богатырь». Как сообщали Юга.ру, шоу включили в новогоднюю программу «Сочи» парка, которая продлится с 28 декабря по 8 января.

Новый год Развлечения Сочи Сочи Парк

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