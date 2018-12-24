В «Сочи Парке» откроется усадьба Деда Мороза

Дети и взрослые гости «Сочи Парка» смогут посетить усадьбу Деда Мороза, где волшебник объяснит, как правильно загадывать желания

«В новогоднюю неделю "Сочи Парк" украсят тысячи разноцветных огней, на территории установят тематические фотозоны. Посетители смогут прокатиться на всех аттракционах, поучаствовать в параде сказочных героев, увидеть барабанное шоу, станцевать на дискоелке, отметить праздник вместе с Бабой Ягой и понять, как работает служба доставки Деда Мороза», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

С 28 декабря по 8 января 2019 года первый тематический парк страны будет работать в полном режиме. Гостей ждут аттракционы, праздничные шоу, а также выступление звезд и фейерверк в новогоднюю ночь.

31 декабря «Сочи Парк» будет работать в две смены: дневная — с 11:00 до 16:00, ночная — с 20:00 до 3:00. Вечером гостей ждут веселые конкурсы и розыгрыши призов, бармен-шоу, выступление кавер-группы «Приключения электроников», ночные полеты на аттракционах. За пять минут до полуночи включат обращение президента, а после устроят фейерверк и новогоднюю дискотеку.

Кроме того, в полночь состоится премьера: аттракцион «Колесо Времени» засияет новогодней анимацией из 10 тыс. светодиодных огней.

В дни каникул продолжатся представления в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, шоу Потапа и Милы. В детском развлекательном комплексе «Страна Медведия» запланированы ежедневные праздничные представления.

Полное расписание мероприятий и график работы «Сочи Парка» можно узнать на сайте sochipark.ru.

Одним из главных представлений станет новое шоу «Танцы на вертикали», в котором Дед Мороз и Снегурочка станцуют на стене 12-этажного отеля-замка «Богатырь». Как сообщали Юга.ру, шоу включили в новогоднюю программу «Сочи» парка, которая продлится с 28 декабря по 8 января.