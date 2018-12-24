Как избежать похмелья 1 января: рекомендации врача

Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, как избежать похмелья 1 января

По словам эксперта, «самый простой совет — не пить совсем». Однако, отметила Шастина, Новый год является особым праздником, и хотя бы бокал шампанского под бой курантов поднимет почти каждый россиянин.

Шастина отметила, что хороший способ избежать плохого самочувствия после новогодней ночи — не смешивать алкогольные напитки.

Также врач посоветовала не начинать пить с самого утра, провожая старый год. По ее словам, нужно хорошо поесть за три-четыре часа до начала застолья, пишет RT.