На Кремлевскую елку отправились 35 детей из Адыгеи

Делегация Адыгеи 26 декабря примет участие в традиционной ежегодной общероссийской новогодней елке в Кремлевском дворце

В Москву детей проводили 23 декабря. В делегацию вошли 35 ребят из всех муниципальных районов и городских округов республики. Каждый ребенок получил шапку и шарф с флагом Адыгеи, а также набор сувениров.

«Все члены делегации достигли успехов в учебе, спорте и творчестве. Предпочтение отдавалось социально незащищенной категории детей», — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Адыгеи.