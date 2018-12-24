На Кремлевскую елку отправились 35 детей из Адыгеи

Адыгея, Вся Россия

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Делегация Адыгеи 26 декабря примет участие в традиционной ежегодной общероссийской новогодней елке в Кремлевском дворце

В Москву детей проводили 23 декабря. В делегацию вошли 35 ребят из всех муниципальных районов и городских округов республики. Каждый ребенок получил шапку и шарф с флагом Адыгеи, а также набор сувениров.

«Все члены делегации достигли успехов в учебе, спорте и творчестве. Предпочтение отдавалось социально незащищенной категории детей», — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Адыгеи.

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Самую первую новогоднюю елку для детей организовали в Колонном зале Дома Союзов в 1936 году, а потом было решено устраивать детский праздник в Кремле. Сначала это был Большой Кремлевский дворец, с 1954 года традицией стало проводить это праздничное мероприятие в Кремлевском дворце Съездов.

Как сообщали Юга.ру, на Кремлевскую елку пригласили 68 школьников из Краснодарского края.

Дети Новый год Праздники Школьники

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