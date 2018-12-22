На Кремлевскую елку отправятся 68 детей из Краснодарского края

Краснодарский край

Распечатать

Более 60 детей из Краснодарского края приглашены на новогоднее представление в Кремлевском дворце в Москве

Среди 68 приглашенных — отличники учебы и школьники, имеющие творческие успехи в области культуры, спорта, дети из социально-незащищенных и многодетных семей. В столицу они отправятся на поезде 23 декабря в сопровождении специального наряда полиции и опытных проводников. Также с ними поедут 12 взрослых, в числе которых специалисты муниципальных органов управления образования и врач.

В Москву делегация прибудет 25 декабря. Для детей проведут экскурсию в планетарий, также они посетят мастер-класс по изготовлению рождественского венка. Кроме того, запланирован визит в историко-культурный центр «Измайловский Кремль».

Само новогоднее представление в Кремле состоится 26 декабря, сообщили в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

Дети Праздники

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Мэр Избербаша ушел в отставку после критики Васильева
Швеция отказала в политубежище краснодарским художникам Лусинэ Джанян и Алексею Кнедляковскому
В Совфеде призвали защитить Деда Мороза от Санта Клауса
На Кремлевскую елку отправятся 68 детей из Краснодарского края
Мобильные операторы предупредили о повышении цен из-за роста НДС
В Сочи участники свадебного кортежа устроили дрифт на проезжей части

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале