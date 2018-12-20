Суд отказал в компенсациях пострадавшим от банды Сергея Цапка

Краснодарский край

Распечатать

Краснодарский краевой суд 20 декабря оставил без изменения определение районного суда, который отказал потерпевшим от банды Сергея Цапка в выплате компенсаций на 6 млн долларов

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара отказал потерпевшим в исполнении судебных решений о компенсации вреда за счет 6 млн долларов, которые арестованы на счету жены Сергея Цапка Анжелы-Марии Цапок.

Читайте также:

Адвокат потерпевших Максим Кошелев сообщил ТАСС, что решение Краснодарского краевого суда означает, что Анжела-Мария получила деньги, которые, по предположению следствия, были активом преступной группы.

«Потерпевшие по делу не получат компенсаций за причиненный вред, так как все активы банда регистрировала на супругу Цапка», — сказал адвокат.

Кошелев подчеркнул, что решение краевого суда оспорят в кассационной инстанции.

Как сообщали Юга.ру, в 2010 году в станице Кущевской в доме фермера Сервера Аметова обнаружили тела 12 человек. По подозрению в организации убийств задержали Сергея Цапка и еще более десяти человек, причастных к преступлению. Вскоре жена Цапка отказалась от супруга, заявив, что их связывали только дети.

В 2018 году суд снял арест с 5,5 млн долларов Анжелы-Марии, ее автомобиля Porsche и особняка. Адвокат вдовы Цапка заявил, что она перевела пострадавшим от действий банды 31 млн рублей до решения суда.

1 октября Ростовский областной суд прекратил производство по делу о снятии ареста с 6 млн долларов на счету Анжелы-Марии.

Краснодар Кущёвский район Суд

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Суд отказал в компенсациях пострадавшим от банды Сергея Цапка
Двое взрослых и двое детей пострадали в пожаре в Северной Осетии
Путин поддержал закон об аресте за «явное неуважение к государству» в интернете
Путин об инциденте в Керченском проливе: на Украине рассчитывали, что кто-то из моряков погибнет
В Новокубанском районе 101-летний мужчина погиб в ДТП
В краснодарской «Типографии» расскажут о лейблах традиционной музыки

Лента новостей

Статьи

Как добраться до горнолыжных курортов юга России

Красная Поляна, Домбай, Архыз, Приэльбрусье и другие

Статьи

Как будут работать ТРЦ и магазины в Краснодаре на праздники

Подробности и графики

Статьи

Новогоднее настроение в магазине «у дома»

Где и как получать подарки за покупки

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале