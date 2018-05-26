Мутко заявил, что РФС «занимался ерундой» шесть лет перед ЧМ-2018. И анонсировал свой уход из союза

Вице-премьер и бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выступил с критикой в адрес РФС на очередной конференции организации

«Сейчас наступают самые тяжелые дни для РФС. До 2016 года мы занимались ерундой (Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018 в 2010 году — прим.), не закладывали необходимые условия. Потребовалось два года усилий, чтобы исправить все пробелы», — цитирует Мутко «Чемпионат».

Он также заявил, что после мундиаля необходимо задействовать все построенные объекты, а возведенные арены должны перейти в управление футбольным клубам.

«По окончании чемпионата мира должна быть принята программа развития футбола. Первое — наследие чемпионата мира. Нам нужно все те же 100 футбольных полей задействовать, ввести спортивные школы. Второе — разобраться с каждым стадионом. Мы договорились, что каждый из них получит концепцию наследия, после этого они будут переданы регионам. В первую очередь, клубам. Если это клубы маломощные, тогда должны быть созданы управляющие компании, которые примут эти стадионы. Но нам нужно запустить их в футбольный оборот, чтобы они не стояли белыми слонами», — заявил Мутко.

На конференции он также сообщил, что сообщил, что через три-четыре месяца может покинуть РФС. Пост президента организации он покинул в январе.

«Мне руководство страны предложило очень серьезный вызов — буду курировать вопросы, связанные со строительством. Поэтому, возможно, через три-четыре месяца меня вообще с вами не будет. Но я всегда буду с вами, краем глаза посматривать за футболом», — приводит слова Мутко Sport24.

Как сообщали Юга.ру, в составе нового кабмина Мутко будет курировать строительство и региональную политику. Ранее в должности вице-премьера он курировал спорт, туризм и молодежную политику.