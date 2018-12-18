Врачи удалили опухоль весом 7 кг из живота жительницы Кубани

В Краснодарском крае хирурги успешно провели операцию по удалению семикилограммовой опухоли у 50-летней женщины

Здоровье пациентки стало ухудшаться за месяц до операции, но женщина откладывала визит к врачам, пока живот не вырос, а боли не стали постоянными. Также у нее началась тошнота и жар.

Жительницу Краснодарского края экстренно доставили в краевую больницу №1. Специалисты установили, что у женщины образовалась опухоль, которая заполнила почти всю брюшную полость. Размер опухоли составил 35 на 25 см.