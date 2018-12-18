Врачи удалили опухоль весом 7 кг из живота жительницы Кубани

Краснодарский край

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В Краснодарском крае хирурги успешно провели операцию по удалению семикилограммовой опухоли у 50-летней женщины

Здоровье пациентки стало ухудшаться за месяц до операции, но женщина откладывала визит к врачам, пока живот не вырос, а боли не стали постоянными. Также у нее началась тошнота и жар.

Жительницу Краснодарского края экстренно доставили в краевую больницу №1. Специалисты установили, что у женщины образовалась опухоль, которая заполнила почти всю брюшную полость. Размер опухоли составил 35 на 25 см.

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Врачи удалили новообразование, отделив опухоль от магистральных сосудов. Операция длилась около четырех часов. Послеоперационный период прошел успешно, и спустя две недели пациентку выписали из больницы. 

Согласно исследованиям, у женщины была липосаркома — злокачественное новообразование, которое образуется из жировой ткани. Это редкий вид опухоли, они обычно быстро растут и не поддаются химиотерапии или радиологическому лечению.

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Врачи рекомендуют всем, особенно пожилым людям, регулярно проходить обследования, чтобы выявить болезнь на ранней стадии, сообщает пресс-служба краевого Минздрава. 

Как писали Юга.ру, в декабре кубанские врачи рассказали, что удалили 73-летней местной жительнице несколько меланом.

Здравоохранение Краснодар Медицина
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