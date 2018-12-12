Врачи удалили 10-сантиметровую опухоль на шее жителя Кубани

Краснодарский край

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Краснодарские врачи успешно провели операцию по удалению 10-сантиметровой опухоли

В больницу Краснодара обратился 48-летний мужчина с жалобами на шишку в области шеи. Он рассказал, что первый нарост появился с правой стороны лица еще десять лет назад, но ничем не беспокоил и не менялся в размерах.

Несколько месяцев назад шишка стала увеличиваться. Мужчина обратился к врачам, когда правая сторона лица оказалась практически обездвижена.

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Медики установили, что опухоль поразила околоушную слюнную железу и полностью заместила орган. Местному жителю сделали операцию, которая длилась несколько часов.

Через четверо суток пациента выписали. Сейчас мужчина может разговаривать и есть без затруднений, мимика пришла в норму. 

В пресс-службе краевого Минздрава напомнили, что рак — заболевание, которое протекает бессимптомно, а видимые отклонения часто можно заметить только на поздних стадиях. Врачи рекомендуют чаще посещать поликлиники в профилактических целях и регулярно проходить диагностику здоровья. 

Как писали Юга.ру, в августе кубанские врачи удалили с шеи пациента опухоль размером с теннисный мяч.

Здравоохранение Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ
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