Врачи удалили 10-сантиметровую опухоль на шее жителя Кубани

Краснодарские врачи успешно провели операцию по удалению 10-сантиметровой опухоли

В больницу Краснодара обратился 48-летний мужчина с жалобами на шишку в области шеи. Он рассказал, что первый нарост появился с правой стороны лица еще десять лет назад, но ничем не беспокоил и не менялся в размерах.

Несколько месяцев назад шишка стала увеличиваться. Мужчина обратился к врачам, когда правая сторона лица оказалась практически обездвижена.