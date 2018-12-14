В Краснодаре врачи спасли 64-летнюю женщину, которой из-за ожирения было трудно ходить

Краснодарские врачи помогли женщине, страдающей обменными, гормональными и клиническими нарушениями, которые произошли на фоне ожирения

В Краевую клиническую больницу № 1 Краснодара обратилась 64-летняя женщина, страдающая тяжелым метаболическим синдромом — комплексом обменных, гормональных и клинических нарушений, происходящих на фоне ожирения.

Нарушения в организме привели к ожирению, из-за которого ей стало трудно передвигаться: пациентка весила 130 кг при росте 158 см. Также у женщины диагностировали сахарный диабет второго типа и артериальную гипертонию.

Из-за веса пациентки хирурги не могли сделать полостную операцию, так как был слишком высокий риск осложнений. Несколько лет назад больной удалили грыжу, после чего невозможно было сделать лапароскопию — операцию на внутренних органах через небольшие отверстия.

Операция продлилась пять часов. Сначала специалисты выполнили желудочное шунтирование — создали небольшой резервуар в верхней части желудка, который может вместить совсем маленькое количество твердой пищи. После этого объем желудка уменьшился, а тонкий кишечник пациентки перестроился.

Через полтора месяца после операции женщина похудела на 20 кг и смогла самостоятельно передвигаться. По прогнозам врачей, через один-два года пенсионерка окончательно избавится от ожирения, а уровень сахара в ее крови нормализуется.