Краснодарские врачи удалили 73-летней женщине несколько меланом

Медики Краснодарского краевого онкологического диспансера удалили пожилой женщине несколько меланом одновременно

Одно из злокачественных образований находилось в зоне голени правой ноги пациентки, доставленной в онкодиспансер. Обычно после удаления рака в этой части тела у больных очень долго заживают раны: иногда этот процесс занимает больше месяца, возможны осложнения.

Сначала врачи удалили меланому в области ахиллова сухожилия. После этого они переместили лоскут на пораженную часть голени. Через шесть дней после операции 73-летнюю пациентку выписали из больницы.

Специалисты провели операцию таким методом впервые, но уже ввели его в постоянную практику и в ближайшее время в отделении опухолей мягких тканей краевого онкодиспансера № 1 проведут еще одну операцию, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.