Краснодарские врачи удалили 73-летней женщине несколько меланом

Краснодарский край

Распечатать

Медики Краснодарского краевого онкологического диспансера удалили пожилой женщине несколько меланом одновременно

Одно из злокачественных образований находилось в зоне голени правой ноги пациентки, доставленной в онкодиспансер. Обычно после удаления рака в этой части тела у больных очень долго заживают раны: иногда этот процесс занимает больше месяца, возможны осложнения.

Сначала врачи удалили меланому в области ахиллова сухожилия. После этого они переместили лоскут на пораженную часть голени. Через шесть дней после операции 73-летнюю пациентку выписали из больницы.

Специалисты провели операцию таким методом впервые, но уже ввели его в постоянную практику и в ближайшее время в отделении опухолей мягких тканей краевого онкодиспансера № 1 проведут еще одну операцию, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Здравоохранение Краснодар Медицина
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи мужчина обманул дольщиков на 40 млн рублей
В Краснодаре собираются благоустроить два сквера в Фестивальном микрорайоне
«Рэперов не стоит кошмарить»: Киселев поддержал Хаски и зачитал в телеэфире рэп на стихи Маяковского
В Адыгее будут судить экс-сотрудницу суда за махинации с документами по автострахованию
Писатель из Краснодара стал лауреатом премии в области научной фантастики
В Каневском районе 17-летний студент покончил с собой после ссоры с женой

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале