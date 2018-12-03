Краснодарские врачи удалили 73-летней женщине несколько меланом
Медики Краснодарского краевого онкологического диспансера удалили пожилой женщине несколько меланом одновременно
Одно из злокачественных образований находилось в зоне голени правой ноги пациентки, доставленной в онкодиспансер. Обычно после удаления рака в этой части тела у больных очень долго заживают раны: иногда этот процесс занимает больше месяца, возможны осложнения.
Сначала врачи удалили меланому в области ахиллова сухожилия. После этого они переместили лоскут на пораженную часть голени. Через шесть дней после операции 73-летнюю пациентку выписали из больницы.
Специалисты провели операцию таким методом впервые, но уже ввели его в постоянную практику и в ближайшее время в отделении опухолей мягких тканей краевого онкодиспансера № 1 проведут еще одну операцию, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
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