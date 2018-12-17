Мэр Дербента попросил минприроды Дагестана разобраться с мусорным коллапсом в городе
Глава Дербента Хизри Абакаров обратился к министерству природы Дагестана с просьбой усилить меры по борьбе с мусорным коллапсом в городе
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На своей странице в инстаграме 16 декабря Абакаров рассказал, что в городе остро стоит проблема с вывозом мусора. По его словам, жители обратились в организации, ответственные за уборку мусора и утилизацию.
Мэр подчеркнул, что контракты на эти работы подписало минприроды Дагестана с ООО «Экологи-КА», однако эта компания «безответственно отнеслась к выполнению своих обязанностей». По словам Абакарова, никто не реагирует на жалобы горожан и письма от администрации.
«Убедительно прошу минприроды Дагестана, как заказчика этих работ, начать уже требовать выполнения контракта. Иначе Дербент превратится в мусорную свалку!» — написал Абакаров.
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Сегодня наш город столкнулся с мусорным коллапсом, мы предвидели эту проблему, били во все колокола. Реакции не было. Сегодня мы опять отправили письма в организации, ответственные за вывоз бытового мусора из Дербента и его утилизацию. Контракт на эти работы подписало Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана с ООО «ЭКОЛОГИ-КА». Однако эта компания совершенно безответственно отнеслась к выполнению своих обязанностей, не реагируют на жалобы горожан, письма от Администрации, продолжая работать по одному им известному графику. Убедительно прошу Минприроды Дагестана, как заказчика этих работ, начать уже требовать выполнения контракта. Иначе Дербент превратится в мусорную свалку!
Как писали Юга.ру, Хизри Абакаров был назначен на должность мэра Дербента 16 октября. На выборах было представлено две кандидатуры, депутаты единогласно избрали Абакарова.
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