Мэр Дербента попросил минприроды Дагестана разобраться с мусорным коллапсом в городе

Глава Дербента Хизри Абакаров обратился к министерству природы Дагестана с просьбой усилить меры по борьбе с мусорным коллапсом в городе

Читайте также: В Сочи возникла угроза мусорного коллапса

На своей странице в инстаграме 16 декабря Абакаров рассказал, что в городе остро стоит проблема с вывозом мусора. По его словам, жители обратились в организации, ответственные за уборку мусора и утилизацию.

Мэр подчеркнул, что контракты на эти работы подписало минприроды Дагестана с ООО «Экологи-КА», однако эта компания «безответственно отнеслась к выполнению своих обязанностей». По словам Абакарова, никто не реагирует на жалобы горожан и письма от администрации.

Читайте также: Мэрия Краснодара выделила 50 млн рублей на уборку мусора вокруг контейнеров

«Убедительно прошу минприроды Дагестана, как заказчика этих работ, начать уже требовать выполнения контракта. Иначе Дербент превратится в мусорную свалку!» — написал Абакаров.