Мэр Дербента попросил минприроды Дагестана разобраться с мусорным коллапсом в городе

Сегодня наш город столкнулся с мусорным коллапсом, мы предвидели эту проблему, били во все колокола. Реакции не было. Сегодня мы опять отправили письма в организации, ответственные за вывоз бытового мусора из Дербента и его утилизацию. Контракт на эти работы подписало Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана с ООО «ЭКОЛОГИ-КА». Однако эта компания совершенно безответственно отнеслась к выполнению своих обязанностей, не реагируют на жалобы горожан, письма от Администрации, продолжая работать по одному им известному графику. Убедительно прошу Минприроды Дагестана, как заказчика этих работ, начать уже требовать выполнения контракта. Иначе Дербент превратится в мусорную свалку!